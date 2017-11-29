Тюменцам предлагают стать участниками олимпиады "Я - профессионал"

Продолжается регистрация участников олимпиады "Я - профессионал". По словам руководителя проекта Валерия Касамара, экватор регистрации пройден. Поступило более 100 тыс. заявок на участие.

"Мы призываем всех, кто еще не успел зарегистрироваться, сделать это до 1 декабря, чтобы точно успеть на отборочные онлайн-этапы по всем направлениям", – отметил руководитель проекта.

Олимпиаду "Я – профессионал" поддержали известные профессионалы в разных областях: известный ученый-кристаллограф, профессор Сколтеха Артем Оганов, которого часто называют в числе наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию по химии, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, магистры игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь и Максим Поташев.

По мнению экспертов, олимпиада "Я – профессионал" – социальный лифт для российской молодежи. После победы в проекте перед молодыми специалистами откроются большие возможности для успешной карьеры. Победители смогут поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с высшим баллом, выиграть денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей, а также попасть в национальную базу "Молодые профессионалы", которая будет работать как кадровое агентство.

Более 1 тыс. победителей и призеров олимпиады пройдут стажировки в лидирующих российских компаниях.

Регистрация продолжится до 10 декабря на сайте проекта. 1 декабря стартует отборочный онлайн-этап олимпиады. Всего в олимпиаде 27 направлений для студентов гуманитарных, естественно-научных и технических специальностей.