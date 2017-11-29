Более одиннадцати тысяч жителей области заболели ОРВИ

t-l.ru

11 тыс. 785 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Тюменской области с 20 по 26 ноября. По словам специалистов Роспотребнадзора, заболеваемость не превышает эпидемический порог.

Среди заболевших доля детей от рождения до 14 лет составляет 74%. Преимущественно болеют дети, посещающие детские дошкольные учреждения. В Уватском муниципальном районе закрыт на карантин детский сад.

Сохранить стабильную ситуацию по ОРВИ позволяет вовремя проведенная иммунизация.

На 27 ноября в области привиты от гриппа 641 тыс. 942 человека, что составило более 43% от общего количества населения.

В управлении работает телефон горячей линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа - 89044929230.