Экопарк "Затюменский" станет ярче и светлее

t-l.ru

52 опоры освещения смонтированы в Затюменском парке и на его променадной зоне вдоль ул. Барнаульской. К 20 декабря планируется установить и включить все: их будет 306.

По словам руководителя управы Калининского округа Марины Артемьевой, по всему парку смонтирована кабельная линия, ее проводили не открытым способом, а с помощью небольшого навигатора, который не нарушил природного баланса. Сейчас идет установка винтовых опор освещения высотой 6 м. Такая технология монтажа предостерегает почву от разрушений. В работе используются лампы с наименьшим спектром излучения. Освещаться лесопарк будет не круглосуточно, а до 23 часов.

В конце этой недели тюменские лыжники смогут пройти по освещенной лыжной трассе "Затюменского". К Новому году они воспользуются всеми четырьмя трассами, а пешеходы вечерами будут прогуливаться по светлому экопарку, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

На следующей неделе за спортивной базой ТюмГУ на ул. Барнаульской начнется монтаж двух совмещенных горок высотой 6,3 м и 4,2 м. К середине декабря на открытие ледового сооружения пригласят горожан.