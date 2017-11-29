up

29.11.2017 среда

EUR 69.4934

USD 58.4125

В Тюмени -8..-10 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Доме культуры и творчества "Торфяник" прошли новогодние мастер-классы

12:31 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦКиТ «Тюмень»

Более 15 мастеров декоративно прикладного искусства, рукоделия и дизайна муниципальных учреждений культуры и мастерских обменялись опытом и поделились своими умениями на базе Дома культуры и творчества "Торфяник".

Своему искусству они научат всех желающих, проект "Время чудить", который проходит под слоганом "Не ждите чуда - чудите сами", стартует 1 декабря.

В рамках проекта пройдет серия мастер-классов на новогоднюю тематику, можно будет научиться делать декоративные елочки, декор дома и офиса, ароматное мыло, свечи, рождественский венок, освоить арт- и сказка-терапию, мастерство шерстяной акварели, медитативную технику зентангл и даже нарисовать 3D картину к новогодним и рождественским праздникам.

Мастера предварительно подготовились и обменялись опытом друг с другом, так, например,  представители Дома культуры "Водник" показали, как сделать декоративную елочку из сизаля. ДКиТ "Торфяник" научил шить пряничный домик, ДК "Орфей" представил мастерство декорирования кофейной банки джутом, Центр татарской культуры научил урало-сибирской росписи, а Дом культуры "Поиск" провел мастер-класс "Новогодний шар "Снегирь".

Центр русской культуры провел мастер-класс по изготовлению броши "Снежинка" при помощи техники "канзаши", хобби студия "Васильки" представила мастерство лепки из полимерной глины, мастерская Екатерины Бережной познакомила с технологией изготовления открыток "Веселая елочка". Завершила череду мастер-классов мастерская Юлии Серебренниковой с "Шерстяной акварелью".

Подробную информацию о времени и датах проведения мастер-классов для тюменцев можно узнать в официальной группе проекта "Время чудить" "ВКонтакте".

﻿
Фото ЦКиТ «Тюмень»
1 /

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: творчество , Новый год , мастер-классы , культура

Последние новости

14:21 В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей
14:10 В областном центре ликвидировали наркопритон
13:59 Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ
13:48 В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш
13:37 В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика
13:26 На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний Фото
13:15 Синоптики рассказали, почему в Тюмени нет снега
13:04 Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета
12:53 В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены
12:42 Экопарк "Затюменский" станет ярче и светлее
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Экономика

В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш

В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены

Банк "Открытие" запускает новый интернет-банк для физических лиц

Общество

В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей

Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ

На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний

Спорт

Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета

Для российских спортсменов запустили мобильное приложение "Антидопинг ПРО"

Три тюменца сыграют за сборную страны на "Турнире четырех наций"

Происшествия

В областном центре ликвидировали наркопритон

В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика

В Тюмени задержали насильника-рецидивиста  
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+