В Доме культуры и творчества "Торфяник" прошли новогодние мастер-классы

Фото ЦКиТ «Тюмень»

Более 15 мастеров декоративно прикладного искусства, рукоделия и дизайна муниципальных учреждений культуры и мастерских обменялись опытом и поделились своими умениями на базе Дома культуры и творчества "Торфяник".

Своему искусству они научат всех желающих, проект "Время чудить", который проходит под слоганом "Не ждите чуда - чудите сами", стартует 1 декабря.

В рамках проекта пройдет серия мастер-классов на новогоднюю тематику, можно будет научиться делать декоративные елочки, декор дома и офиса, ароматное мыло, свечи, рождественский венок, освоить арт- и сказка-терапию, мастерство шерстяной акварели, медитативную технику зентангл и даже нарисовать 3D картину к новогодним и рождественским праздникам.

Мастера предварительно подготовились и обменялись опытом друг с другом, так, например, представители Дома культуры "Водник" показали, как сделать декоративную елочку из сизаля. ДКиТ "Торфяник" научил шить пряничный домик, ДК "Орфей" представил мастерство декорирования кофейной банки джутом, Центр татарской культуры научил урало-сибирской росписи, а Дом культуры "Поиск" провел мастер-класс "Новогодний шар "Снегирь".

Центр русской культуры провел мастер-класс по изготовлению броши "Снежинка" при помощи техники "канзаши", хобби студия "Васильки" представила мастерство лепки из полимерной глины, мастерская Екатерины Бережной познакомила с технологией изготовления открыток "Веселая елочка". Завершила череду мастер-классов мастерская Юлии Серебренниковой с "Шерстяной акварелью".

Подробную информацию о времени и датах проведения мастер-классов для тюменцев можно узнать в официальной группе проекта "Время чудить" "ВКонтакте".

﻿ Фото ЦКиТ «Тюмень» 1 /

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.