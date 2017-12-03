Тюменских продавцов меда обяжут указывать полную информацию о товаре

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Дополнительное нормативно-правовое регулирование порядка торговли на ярмарках продуктами пчеловодства рассмотрят депутаты Тюменской областной думы. Одним из изменений может стать обязанность продавцов (не предпринимателей) указывать полную информацию о меде и его изготовителе.

Инициатива прозвучала на заседании думы после рассмотрения регионального закона о пчеловодстве. Особое внимание депутаты уделили качеству меда на тюменских сельхозярмарках и рекомендовали усилить контроль за соблюдением ветеринарного законодательства в сфере пчеловодства.

Региональному союзу пчеловодов и переработчиков пчелопродукции рекомендовано рассказать на общем собрании о возможности участия в продовольственных ярмарках в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Также на заседании депутаты напомнили о необходимости соблюдения инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами во время весенне-полевых сельхозработ. Для этого владельцы пасек должны быть заранее проинформированы о сроках и местах посева медоносных растений, предстоящих обработках и препаратах, которые будут для этого использоваться, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.