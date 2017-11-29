В Тюмени задержали насильника-рецидивиста

sledcom.ru

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании, задержан в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в вечернее время 22 ноября 2017 года в районе дома № 4 на ул. Электросетей неустановленный мужчина изнасиловал 40-летнюю жительницу областного центра.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неоднократно судимый 45-летний житель Тюмени, двумя месяцами ранее освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности личности.

Злоумышленнику предъявлено соответствующее обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.