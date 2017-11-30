Тюменцам расскажут об урбанистике и новых профессиях

фото ТюмГУ

С лекцией "Новые профессии в российских городах – вызов традиционному образованию и новые траектории карьеры" выступит основатель Центра прикладной урбанистики (ЦПУ) Святослав Мурунов в Тюменском госуниверситете 4 декабря. Начало в 15 часов 30 минут.

Спикер уверен, что социологи, культурологи, психологи, то есть те, кто непосредственно работают с людьми, будут чрезвычайно востребованы уже через ять лет. Конечно, это коснется и других профессий.

После лекции встречу продолжит мастер-класс, где Святослав Мурунов представит модель креативного кластера для творческих индустрий и расскажет, как зарабатывать на производстве интеллектуальных продуктов. Вход на лекцию и мастер-класс свободный.

Встреча в университете предваряет конференцию "(НЕ)спальные районы: комфорт, среда, деятельность", которую организуют Центр прикладной урбанистики, строительная компания "Талан" и ТюмГУ. ЦПУ исследует самые перспективные российские города. В настоящее время в Тюмени запущен опрос, цель которого исследовать восприятия и запросы горожан к среде и комфорту в спальных районах города. Итоги опроса первыми узнают и обсудят участники конференции. Заполнить анкету горожанина можно здесь. Конференция состоится 13 декабря в технопарке. Тюмень будут исследовать не только специалисты Центра прикладной урбанистики, но и эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.