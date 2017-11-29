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Тюменских студентов и школьников зовут на конкурс "Хакатон"

16:54 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Всероссийский конкурс "Smart City & IoT Хакатон" состоится в Тюменском индустриальном университете с 1 по 3 декабря.

Как сообщает департамент образования и науки региона, конкурс представляет собой непрерывный марафон разработчиков систем в сфере компетенций: "Умный город" (Smart City), "Интернет вещей" (IoT) и "Большие данные" (Big Data). И он проводится для стимулирования появления новых идей в указанных сферах и предметных областях, направлен на реализацию прототипов устройств и систем на площадке хакатона.

Цель конкурса: привлечение интереса молодежи и граждан к популяризации современных систем, аппаратных и программных средств сферы информационно-коммуникационных технологий, формирование высококвалифицированных кадров, повышение качества жизни граждан за счет активного внедрения инновационных решений в городскую среду и процессы жизнедеятельности региона.

Основной задачей хакатона является создание общедоступных и социально значимых инновационных устройств, приложений и сервисов для повышения экономической и информационной эффективности, безопасности жизнедеятельности, обеспечения комфорта и удобства, а также устойчивого развития городов России на примере  Тюмени.

Принять участие могут как студенты, так и школьники в направлении Hackathon Kids.

Регистрация команд продлена до 23 часов 59 минут (местного времени) 29 ноября.

Подробнее на официальном сайте.

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Теги: Тюмень , конкурс , Хакатон

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