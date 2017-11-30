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Как быть услышанным без слов

17:32 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Молодежный театральный центр «Космос

II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов" пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" с 1 по 4 декабря.

В 2016 году идея организовать фестиваль пришла актрисе "Хореографической мастерской Александры Балецкой" Виктории Заворотчевой. "Без слов" девушка делала не одна, а с руководителем своего коллектива.

"Мы делаем фестиваль не хореографических номеров, а спектаклей, потому что считаем, что большая форма максимально приближена к театру. Современный танцевальный театр сильно развит в соседних городах: в Екатеринбурге и Омске коллективы работают на уровне премии "Золотая маска". Этим фестивалем мы поставили на Тюмени маячок, означающий, что наш город стал танцевальным", – рассказала соорганизатор фестиваля "Без слов" Александра Балецкая.

Коллективы при помощи языка тела покажут постановки в различных направлениях хореографии: от классики до уличного танца. География фестиваля: Курган, Челябинск, Омск, Пермь, Уфа, Липецк, Тюмень. У "Без слов" есть и гостевая программа: танцевальная компания "Окоём" (Екатеринбург) и номинант за премию "Золотая Маска" 2017 года театр танца "нОга" (Омск) покажут свои спектакли 1 декабря.

На "Без слов" будут обсуждать и оценивать спектакли. Председатель жюри – балетмейстер, художественный руководитель танцевальной компании "Окоём" (Екатеринбург) Александр Гурвич. Также в составе жюри – директор танцевальной компании "Ятеатр" (Москва) Александр Исаков-Янчевский и член Международного союза хореографов CID ЮНЕСКО Елизавета Тарабанова (Санкт-Петербург).

Вход на все спектакли свободный, но необходима предварительная регистрация. Программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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Теги: фестиваль , танцы

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