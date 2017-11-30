Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города

Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры города запускает проект "Моя мечта 72", который будет реализован серией акций в течение 2018 года.

Стартовая из них начнется 2 декабря. Жители города смогут загадать желание, оказавшись у одного из семи новогодних чудес Тюмени. Каждый четверг и субботу будет выходить история об одной из интересных достопримечательностей города. В ней расскажут, какое желание может исполниться, если вы посетите это место и выполните задание.

Отправить фото-контент с исполнением определенного задания и с хэштегом #МояМечта72 можно будет на адрес электронной почты Центра культуры и творчества "Тюмень" tzkit@yandex.ru. После отправки выполненного задания вы автоматически станете участником акции. На протяжении всех новогодних и рождественских праздников ваша мечта может исполниться. Подробности в официальной группе "ВКонтакте".

Цель акции - знакомство жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и ее известными жителями.