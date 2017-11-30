up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -2..-4 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города

17:10 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры города запускает проект "Моя мечта 72", который будет реализован серией акций в течение 2018 года. 

Стартовая из них начнется 2 декабря. Жители города смогут загадать желание, оказавшись у одного из семи новогодних чудес Тюмени. Каждый четверг и субботу будет выходить история об одной из интересных достопримечательностей города. В ней расскажут, какое желание может исполниться, если вы посетите это место и выполните задание.

Отправить фото-контент с исполнением определенного задания и с хэштегом #МояМечта72 можно будет на адрес электронной почты Центра культуры и творчества "Тюмень" tzkit@yandex.ru. После отправки выполненного задания вы автоматически станете участником акции. На протяжении всех новогодних и рождественских праздников ваша мечта может исполниться. Подробности в официальной группе "ВКонтакте".

Цель акции - знакомство жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и ее известными жителями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Тюмень , социальные сети , достопримечательности , Новый год , акция

Последние новости

17:54 1 декабря - события дня
17:43 Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска
17:32 Как быть услышанным без слов
17:21 Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным
17:10 Тюменцы смогут исполнить мечты, посетив достопримечательности города
17:00 В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"
16:49 Основы кибербезопасности обсудят на сминаре в Тюменском районе
16:38 Известные кикскутеристы дадут мастер-класс в Тюмени
16:27 Горожан приглашают на продовольственную ярмарку
16:16 По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

Горожан приглашают на продовольственную ярмарку

В Казарово начнется строительство новой школы на триста шестьдесят мест

В Сорокинском районе стало больше коров

Общество

1 декабря - события дня

Как быть услышанным без слов

Первый день календарной зимы в Тюмени будет солнечным

Спорт

В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Происшествия

Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+