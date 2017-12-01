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"Дом Пионеров" приглашает тюменцев на "Голубой огонек"

09:43 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Уникальный ресторанно-гостиничный комплекс "Дом Пионеров" предлагает коллективам тюменских компаний провести необычный предновогодний вечер в стиле "Голубого огонька".

Профессиональная команда "Дома Пионеров" поможет организовать корпоративный праздник в лучших традициях советской эпохи. Гости смогут погрузиться в ностальгическую атмосферу, насладиться изысканными блюдами ресторана "Столичный" и получить массу положительных впечатлений от концертно-развлекательной программы. Зал ресторана подойдет как для маленьких, так и для больших коллективов.

"Дом Пионеров" известен своим уникальным музеем, в котором собраны подлинные экспонаты времен СССР. Здесь представлен даже частично восстановленный комплект рабочего стола с диваном из натуральной кожи, который, по некоторым сведениям, находился в одной из многочисленных резиденций Иосифа Сталина. Прогулка по такому месту не оставит никого равнодушным.

Кроме того, в "Доме Пионеров" есть все необходимое для комфортного и разнопланового отдыха. На территории комплекса можно посетить баню, турецкий хамам, финскую сауну, бассейн, сыграть в бильярд и настольный теннис.

Забронировать мероприятие в "Доме Пионеров" можно с помощью специального сервиса на сайте гостиничного комплекса. После подачи заявки с заказчиком свяжутся организаторы и обсудят все детали.

"Дом Пионеров" расположен по адресу: Тюмень, 27 км Ялуторовского тракта, стр. 1/1. Телефон для справок: +7(3452) 21-88-99.

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Теги: праздники , Новый год , отдых , бизнес , рестораны

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