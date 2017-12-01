Горячая линия о фактах незаконной реализации спиртосодержащей продукции работает в регионе

t-l.ru

Горячая линия о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции работает в Тюменской области.

Тюменцы могут сообщать о таких фактах по телефону 8 963-068-79-21 с понедельника по четверг - с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 до 16 часов 45 минут, перерыв - с 13 часов до 13 часов 45 минут.

Как напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена Роспотребнадзором с декабря 2016 года.