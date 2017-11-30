Водитель внедорожника сбил двух детей на переходе в Мегионе

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Двух детей 2010 года рождения сбил водитель "Тойоты Ленд Крузер" 1948 года рождения на пешеходном переходе в Мегионе днем 29 ноября.

Они переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили оба пешехода, сообщает управление МВД России по Югре.