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Новый завод построят в группе детсадовцы Тобольска

15:10 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент образования ТО

Тобольских малышей начнут готовить к работе на градообразующем предприятии с детского сада. В рамках проекта "От детского сада к СИБУРу - предприятию будущего" в дошкольных учреждениях города в ближайшее время появятся мобильная лаборатория,  комплекс по робототехнике, экспериментариум, компьютерный класс с развивающими программами, busy box, сенсорная комната, соляная пещера, обновленный бассейн и современный спортзал.

Как сообщает департамент науки и образования Тюменской области, благодаря сотрудничеству правительства региона и СИБУРа в седьмом микрорайоне Тобольска  открывается обновленный детский сад №40 - Центр развития ребенка.

Директор детского сада Людмила Торопова покажет, как группы и зоны отдыха оформлены макетами технологичного оборудования и  здания предприятия СИБУР.

Для подготовишек состоится мастер-класс "СИБУР - моя территория. Мое вдохновение". Дети понаблюдают за химическими экспериментами, познакомятся со свойствами крахмала.

Новый завод построят ребята из старшей группы во время сюжетно-ролевой игры "Строительная площадка на СИБУРе". Во время игры познакомятся с профессиями монтажника, строителя и проектировщика.

"Химическая лаборатория" старшей группы "Ягодка" подготовит детей к выбору профессии лаборанта и химика-технолога. А средняя группа "Звездочка" проведет почти настоящую научно-практическую конференцию. Дети представят проекты "Лето в холодильнике", "Волшебная соль" и "Удивительная краска".

Завершится презентация концертом "Мы в Сибири живем: играем и поем".

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Теги: профобразование , Тобольск , детский сад , Тобольская промышленная площадка

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