up

30.11.2017 четверг

EUR 69.204

USD 58.3311

В Тюмени -3..-5 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Заречный парк и аквапарк станут единым комплексом

13:43 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Заречный парк. Фото ИА "Тюменская линия"

Заречный парк на ул. Щербакова в Тюмени назван новым проектом 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на заседании общественной комиссии по развитию городской среды.

По его словам, первый этап включает в себя берегоукрепление. Детали реализации второго этапа будут рассмотрены в процессе обсуждения с застройщиком аквапарка. Территория станет единым комплексом, выполненным в общей стилистике.

Благоустройство ожидает и сквер Александра Моисеенко на ул. Одесской и прилегающий к медицинскому университету. Максим Афанасьев отметил: "Здесь мы тоже придерживаемся комплексного подхода. Реконструкция коснется не только сквера, но и улицы Одесской на участке от Республики до 50 лет Октября. Объект большой, поэтому ремонт этой дороги рассчитан на два года".

2018-й – год 100-летия почетного гражданина Тюмени Петра Потапова, в связи с этим планируется  благоустроить сквер его имени. Концепция  благоустройства находится  в процессе разработки.

В Восточном округе практически с нуля вырастет сквер Льва Ровнина недалеко от ул. Менделеева – напротив ТЦ "Кристалл". И вновь благоустройство территории придется на юбилейные  даты – 90-летие выдающегося геолога и 70-летие тюменской геологии. Устройство сквера запускается в комплексе со строительством ул. Федорова на участке от ул. Менделеева до Объездной дороги.

В Калининском округе запланировано обустройство Южного пруда. Будет приведено в порядок покрытие по периметру территории, установлена большая многофункциональная спортивная площадки, появятся зеленые насаждения, отремонтированы все подъездные пути к территории. Максим Афанасьев обратил внимание, что пруд не предназначен для купания. 

Кроме того, в 2018 году будут благоустроены 14 зеленых уголков. Адреса выбраны в соответствии с предложениями органов ТОС, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: благоустройство , скверы

Последние новости

14:05 В Тюмени появятся еще два сквера
13:54 ГИБДД уточнила число пострадавших в аварии на автодороге Ишим - Бердюжье
13:43 Заречный парк и аквапарк станут единым комплексом
13:32 В Тобольске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла школьница
13:21 Центральный банк РФ: справки о ДТП для страховщиков отменены
13:10 Жительница Ишимского района зарезала своего сожителя
13:00 В Затюменском экопарке смонтируют навигацию к концу года
12:49 Автором текста для Тотального диктанта-2018 стала Гузель Яхина
12:38 Водитель внедорожника сбил двух детей на переходе в Мегионе
12:27 Растениеводы Сорокинского района применяют ресурсосберегающие технологии
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Экономика

Растениеводы Сорокинского района применяют ресурсосберегающие технологии

Более тридцати российских предприятий поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Областные законодатели обсудили возможности налогообложения в регионе

Общество

В Тюмени появятся еще два сквера

Заречный парк и аквапарк станут единым комплексом

Центральный банк РФ: справки о ДТП для страховщиков отменены

Спорт

Юные борцы поспорят за награды первенства СДЮСШОР "Прибой"

Алексей Ягудин: Всемирная зимняя универсиада-2019 даст мощный импульс развитию спорта в Сибири

В Тюмени состоится первая велогонка на памп-треке

Происшествия

ГИБДД уточнила число пострадавших в аварии на автодороге Ишим - Бердюжье

В Тобольске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла школьница

Жительница Ишимского района зарезала своего сожителя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+