Заречный парк и аквапарк станут единым комплексом

Заречный парк. Фото ИА "Тюменская линия"

Заречный парк на ул. Щербакова в Тюмени назван новым проектом 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на заседании общественной комиссии по развитию городской среды.

По его словам, первый этап включает в себя берегоукрепление. Детали реализации второго этапа будут рассмотрены в процессе обсуждения с застройщиком аквапарка. Территория станет единым комплексом, выполненным в общей стилистике.

Благоустройство ожидает и сквер Александра Моисеенко на ул. Одесской и прилегающий к медицинскому университету. Максим Афанасьев отметил: "Здесь мы тоже придерживаемся комплексного подхода. Реконструкция коснется не только сквера, но и улицы Одесской на участке от Республики до 50 лет Октября. Объект большой, поэтому ремонт этой дороги рассчитан на два года".

2018-й – год 100-летия почетного гражданина Тюмени Петра Потапова, в связи с этим планируется благоустроить сквер его имени. Концепция благоустройства находится в процессе разработки.

В Восточном округе практически с нуля вырастет сквер Льва Ровнина недалеко от ул. Менделеева – напротив ТЦ "Кристалл". И вновь благоустройство территории придется на юбилейные даты – 90-летие выдающегося геолога и 70-летие тюменской геологии. Устройство сквера запускается в комплексе со строительством ул. Федорова на участке от ул. Менделеева до Объездной дороги.

В Калининском округе запланировано обустройство Южного пруда. Будет приведено в порядок покрытие по периметру территории, установлена большая многофункциональная спортивная площадки, появятся зеленые насаждения, отремонтированы все подъездные пути к территории. Максим Афанасьев обратил внимание, что пруд не предназначен для купания.

Кроме того, в 2018 году будут благоустроены 14 зеленых уголков. Адреса выбраны в соответствии с предложениями органов ТОС, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.