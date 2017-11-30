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По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тюменской области возбуждено уголовное дело

16:16 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УГИБДД ТО

Уголовное дело возбуждено по дорожно-транспортному происшествию с пассажирским автобусом в Тюменской области.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, рассматривается состав преступления по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Назначены автотехническая, трассологическая экспертизы, которые позволят установить причину аварии.

Напомним, утром 30 ноября на четвертом километре автодороги Ишим – Бердюжье Тюменской области международный автобус Бишкек – Тюмень столкнулся с большегрузным автомобилем. В автобусе находились 28 пассажиров. 13 пассажирам, трое из которых дети, оказали медицинскую помощь. Один человек госпитализирован.     

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Теги: Ишим - Бердюжье , следственный комитет , ДТП

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