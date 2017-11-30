Тюменцы интересуются, как зарабатывать в Интернете

Блогер-Форум 2017, Тюмень

Более 70 человек приняли участие в блогер-форуме 2017, который прошел в бизнес-отеле "Евразия".

"Тема о том, как вести блоги, как зарабатывать в Интернете, актуальная и живая, она в тренде, но не все понимают, как начать вести свой блог и монетизирвать данную деятельность. Мы пригласили тюменских блогеров, чтобы они поделились своим опытом, успехом и знаниями", - отметила медиаспециалист Марина Кочаровская.

В программе форума было два модуля. В первом выступали опытные блогеры, которые зарабатывают на своей площадке, во втором модуле были выступления по инструментам блогерства и работы с социальными сетями. Например, Светлана Захарова рассказала о фото в социальных сетях, Наталья Баймуратова о том, как прокачивать экспертность в сети, Даша Медынина о содержании блога, продажах и ценностях.

Среди участников форума были мамы, которые сидят в декрете, молодые блогеры, которые хотят раскрутить свой блог, но не знают как, были и совсем юные девушки, которые только мечтают и создании своего блога.

“Блогер-форум 2017″ полезен не только для всех будущих, но и настоящих блогеров, для тех, кто ищет любимое дело и хочет иметь свободный график, кому нужен качественный вывод бизнеса в социальные сети, маркетологам", - добавила Марина Кочаровская.

По ее словам, успех форума был в том, что были разносторонние спикеры. "Интерес к социальным сетям не угасает, людям интересно, как правильно использовать их для поддержки бизнеса. Несмотря на обилие обучения по интернет-маркетингу в сети, часть людей предпочитает общаться лично, в более комфортном темпе и по их актуальным вопросам. Кто-то получил полезную информацию, кто-то получил эмоции и вдохновение. Мероприятие получилось полезным, поэтому обязательно буду работать в этом направлении. Планирую 5 декабря провести семинар по контенту Инстаграмм, где речь пойдет об особенностях этой сети", - подытожила Марина Кочаровская.

Ирина Шемякина