Гордума предлагает расширить число льгот жертвам политических репрессий

Заседание гордумы Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

Инициативу о внесении поправок в статью 15 областного закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" утвердили на очередном заседании депутаты Тюменской городской думы.

Документ предполагает полностью либо частично компенсировать стоимость проезда жертвам политических репрессий на водном, авиа- или автомобильном транспорте при наличии железнодорожного сообщения.

Как пояснила инициатор внесения поправок, депутат Альбина Селезнева, в настоящее время реабилитированным и тюменцам, признанным пострадавшими от политических репрессий, раз в год возмещаются расходы на оплату проезда туда и обратно на железнодорожном транспорте в размере 100% от установленных тарифов. В районах, не имеющих железнодорожного сообщения, возмещается 50% стоимости проезда на водном, воздушном или междугородном автотранспорте. При этом действующая редакция закона не предусматривает компенсации стоимости проезда авиа-, авто- или водным транспортом там, где есть железнодорожное сообщение.

"Не все льготники могут пользоваться только железнодорожным транспортом из-за проблем со здоровьем или по причине соблюдения временного промежутка. В случае, когда льготник вынужден, к примеру, лететь самолетом, указанная мера поддержки на них не распространяется. Проектом предлагается установить компенсацию проезда гражданам, воспользовавшимся при наличии железнодорожного сообщения иным видом транспорта в размере 100% от установленных РЖД тарифов, но не более фактически понесенных расходов", - пояснила Альбина Селезнева.

Она проинформировала, что в настоящее время в регионе проживают более 200 человек данной льготной категории. Дмитрий Еремеев поддержал инициативу, отметив, что дополнительных расходов бюджета внесение поправок не потребует. В ближайшее время документ направят на рассмотрение депутатам регионального парламента.

Любовь Голышева