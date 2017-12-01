В Тюмени чествовали участников поискового движения

Поисковики региона принимают поздравления/Фото ИА "Тюменская линия"

30-летие поискового движения отметили в Тюменской области. Торжественная церемония в честь юбилея и награждение поисковиков региона состоялись в правительстве области.

"У нас действуют 19 поисковых отрядов, в наших рядах люди всех возрастов. В числе активистов - более пятисот человек. В полевых экспедициях участвуют около двухсот поисковиков, нередко к ним присоединяются жители других регионов России и даже стран. Мы проводим не только поисковую, но и исследовательскую работу, занимаемся патриотическим воспитанием, - рассказал руководитель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Артур Ольховский. - Тюменская область - единственный регион, где работа ведется системно и планово, при поддержке правительства и губернатора области".

Артур Ольховский - один из основателей поискового движения в Тюменской области, руководитель первого тюменского поискового отряда - награжден памятным адресом главы региона. Остальные участники торжества отмечены знаками Министерства обороны "За отличие в поисковом движении" и благодарностью департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. С круглой датой поисковиков региона поздравили директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский и военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.

"Гражданское мужество участников поискового движения в том, что, когда страна в определенный момент своей истории решила, что история войны, память не важны, люди из поисковых отрядов не согласились с этим. Уверен, что понимание важности истории, памяти о Великой Отечественной войне вернулось в нашу жизнь во многом именно благодаря вашей деятельности", - обратился к участникам церемонии Павел Белявский.

Валентина Гаврилова 19 лет возглавляет тюменский отряд "Память сердца". За эти годы ее воспитанники приняли участие в 17 вахтах памяти, 15 участников отряда получили особые знаки Министерства обороны.

"Мы особенно гордимся тем, что нам удалось увековечить память тюменца-фронтовика Бориса Витлина. 70 лет родные не знали о его судьбе, а мы нашли могилу, с помощью ветеранов Упоровского района и наших лицеистов установили памятный знак, а также способствовали занесению его фамилии на памятную стелу. Недавно воскресили из небытия Сидора Шедова. Участники отряда побывали в Омске и передали семье фронтовые реликвии. В честь 364 дивизии был зажжен вечный огонь в Черемушках. Очень трогательное событие", - рассказала Валентина Гаврилова.

Отметим, что за 30 лет участниками региональных поисковых отрядов стали 5 тыс. человек. Они провели более 180 экспедиций. За это время поисковики Тюменской области подняли и подготовили к погребению останки более 9 тыс. солдат и офицеров Красной армии, установили 373 имени павших воинов.

﻿ Поисковики региона принимают поздравления/Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева