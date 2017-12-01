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В Аромашево откроется уникальная аудитория с доступом к читальному залу Президентской библиотеки

14:38 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.prlib.ru

Уникальная аудитория с доступом к удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки откроется в центральной районной библиотеке села Аромашево 14 декабря.

"Это такая интересная интерактивная аудитория с доступом к нашим ресурсам в том числе, - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" ответственный координатор тюменского филиала Президентской библиотеки Ярославна Воронова. - Зал интересен своей многофункциональностью, он трансформируется под множество задач".

Такие аудитории, оснащенные многофункциональной техникой и трансформирующейся мебелью, что позволяет использовать ее для проведения мероприятий в различных форматах, уже открыты в Ялуторовске и Омутинском районе.

Для Президентской библиотеки тюменский регион давно стал надежным партнером в сфере сохранения и популяризации историко-культурного наследия страны. На базе Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева создан и успешно работает филиал Президентской библиотеки. 23 мая 2011 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Президентской библиотекой и Тюменской областью.

На территории Тюменской области открыто и успешно функционирует более 40 удаленных электронных читальных залов. Они обеспечивают оперативный доступ ко всему фонду Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 500 тыс. единиц хранения. Это цифровые копии опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Среди материалов фонда немало электронных копий книг и документов, раскрывающих историю тюменского региона. Все материалы объединены в коллекцию "Тюменская область: страницы истории", в которой представлены статистические материалы, архивные документы и монографии XIX – начала XX в., описывающие экономическое положение, состояние сельского хозяйства, вопросы демографии, переселенческого движения, транспорта, социальной и финансовой политики в рамках уездов Тобольской губернии, ныне являющихся районами Тюменской области. Среди материалов – описание Тобольской губернии, датированное 1916 годом, карта губернии и др.

Борис Олейник

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Теги: Ярославна Воронова , Президентская библиотека , Аромашево

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