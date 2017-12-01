Фестиваль ""Без слов" стартует в "Космосе"

Фестиваль ""Без слов" стартует в "Космосе". Фото ИА "Тюменская линия"

Истории, рассказанные языком тела и пластики, расскажут участники II Всероссийского фестиваля хореографических спектаклей "Без слов", который пройдет в молодежном театральном центре "Космос" с 1 по 4 декабря.

Лучшие танцевальные коллективы из Кургана, Челябинска, Омска, Перми, Уфы, Липецка и Тюмени представят танцевальные программы в различных направлениях и видах хореографии - от классики до уличного танца. Коллективы разделили на две возрастные категории: от девяти до 16 лет и от 17 до 35 лет.

Открытие фестиваля – 1 декабря в 19 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики 165а). В вечерней программе выступят гости фестиваля "Без слов": танцевальная компания "Окоём" (г. Екатеринбург) покажет спектакль "Режим ожидания" и номинант за премию "Золотая маска" 2017 года Театр танца "нОга" (Омск) презентуют спектакль "FIVE".

Театр танца " нОга". Видео из группы фестиваля "Без слов" в соцсети "ВКонтакте"

2 декабря с 16 часов стартует показ хореографических спектаклей на большой сцене "Космоса". "Свободный театр современного танца" из Перми откроет форум хореографическим спектаклем "Йа, или Жизнь насекомых". Омская лаборатория танцевальных искусств "FUSION" покажет свой "Край". Курганская студия современного танца "Restart" представит постановку "Срочно, требуется друг!". Театр танца "Серебряные нити" из Перми расскажет в балетном танце сказку "Гадкий утенок". Тюменский коллектив современного танца "Перспектива" продемонстрируют постановку "Ф равно Б". Омская труппа "TwoMeDanceCompany" покажет спектакль "Прекома". Липецкий театр танца "Без слов" презентует "Разговоры до 16 и старше". Челябинский театр танца "DeepVision" приехал со спектаклем "Игра с нулевой суммой".

3 декабря программа начнется в 14 часов. Спектакль "Против объективных" подготовили танцоры мастерской современного танца "CAPSУЛА". Народный театр танца "Ренессанс" из Уфы поставят для зрителей спектакль "Птичий двор", Театр танца "Без слов" из Липецка покажет "Систему". Тюменский театр танца "Импульс" представит гостям спектакль "Древо жизни". Хореографический спектакль "Пространство иллюзий. Ожившие полотна" покажет театр танца "Авиаль" из Кургана. Челябинцы "DeepVision" дадут "Simple Stu(a)ff, или Записки молодой". "Становление" участникам фестиваля покажут липецские танцоры "Без слов".

Вне фестивальной программы выступят тюменские танцоры хореографической мастерской Александры Балецкой с драмой по мотивам романа Льва Толстого "Каренина".

Посетить фестиваль могут все желающие, в том числе лекции и мастер-классы федеральных экспертов, заслуженных хореографов и режиссеров. Вход свободный по предварительной регистрации.

Видео из группы фестиваля "Без слов" в соцсети "ВКонтакте"

Ирина Ромашкина