На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Сургутского района возбудил межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Югре. Гражданину предъявлено обвинение в совершении убийства родного брата (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Вечером 28 ноября обвиняемый, находясь по месту своего жительства, - на родовых угодьях, распивал спиртное вместе со своим младшим братом 1986 года рождения. На фоне употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора, во время которой старший выстрелил в потерпевшего из ружья. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.