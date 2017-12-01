WorldSkills Russia в Тюмени будет массовым

Более 200 участников примет на шести площадках открытый V региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Тюмени с 4 по 8 декабря.

"Мероприятие ожидается масштабным, впервые чемпионат пройдет в открытом формате. К нам приедут участники из Москвы, Казани, Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда", - рассказала директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич на пресс-конференции накануне открытия чемпионата.

Молодые профессионалы из других регионов будут участвовать вне конкурса.

Надежда Мазуркевич рассказала, что в 2016 году конкурс собрал около 12 тыс. участников, экспертов и зрителей. Организаторы ожидают, что открытый чемпионат соберет еще больше желающих принять участие, ведь количество компетенций увеличилось. Основными площадками чемпионата традиционно станут тюменский технопарк и выставочный зал "Тюменская ярмарка". Вход для посетителей свободный.

Соревнования пройдут в 34 компетенциях, которые организаторы объединили в шесть блоков: строительство, IT-технологии, промышленное производство, искусство и дизайн, сфера услуг, обслуживание гражданского транспорта. Появилось восемь новых направлений: промышленная автоматика, производство мебели, визуальный мерчандайзинг (витринистика), предпринимательство, туризм, дизайн интерьера, управление железнодорожным транспортом, физическая культура и спорт.

"Задания опубликовали за тридцать дней до конкурса. Все эксперты аттестованы в центре компетенции. Их задача - подготовить участника чемпионата. На каждой площадке есть главный эксперт, который за нее отвечает", - пояснила руководитель регионального координационного центра чемпионата Ирина Микрюкова.

По ее словам, подготовка площадок к конкурсу завершится в эти выходные.

Церемония открытия чемпионата "Молодые профессионалы" начнется в ДК "Нефтяник" в 16 часов 4 декабря.

Ирина Ромашкина