Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

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За попытку похитить из банкомата более 6 млн рублей осудят криминальный дуэт в Тюмени.



Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя г. Североморска и 39-летнего жителя Тюмени. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 158 (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Кроме того, тюменец обвиняется еще и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2017 года тюменец, отдыхая в Ялте, познакомился с жителем Североморска, который предложил преступным путем добыть денег, а именно, подорвать банкомат и похитить из него деньги. Мужчины прибыли в Тюмень и ночью 26 августа попытались подорвать банкомат на ул. Мельникайте, но безуспешно. Тогда криминальный дуэт ночью 5 сентября во второй раз попытался обворовать тот же самый банкомат. Во время взрыва банкомат был поврежден, но деньги забрать из него злоумышленники не смогли. В обоих случаях в банкомате находилось в общей сложности более 6 млн рублей.

Стоимость восстановительного ремонта банкомата составила 59 тыс. рублей, которая полностью возмещена тюменцем.

Кроме того, 7 сентября у жителя Тюмени по месту его проживания было обнаружено оружие – аналог пистолета Браунинга образца 1906 года и пять патронов к нему, которые он приобрел в Ялте.

По решению суда криминальный дуэт заключен под стражу, сообщает прокуратура Тюменской области.