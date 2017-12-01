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Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

16:49 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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За попытку похитить из банкомата более 6 млн рублей осудят криминальный дуэт в Тюмени.
 
Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя г. Североморска и 39-летнего жителя Тюмени. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 158 (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Кроме того, тюменец обвиняется еще и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов). 

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2017 года тюменец, отдыхая в Ялте, познакомился с жителем Североморска, который предложил преступным путем добыть денег, а именно, подорвать банкомат и похитить из него деньги. Мужчины прибыли в Тюмень и ночью 26 августа попытались подорвать банкомат на ул. Мельникайте, но безуспешно. Тогда криминальный дуэт ночью 5 сентября во второй раз попытался обворовать тот же самый банкомат. Во время взрыва банкомат был поврежден, но деньги забрать из него злоумышленники не смогли. В обоих случаях в банкомате находилось в общей сложности более 6 млн рублей. 

Стоимость восстановительного ремонта банкомата составила 59 тыс. рублей, которая полностью возмещена тюменцем. 

Кроме того, 7 сентября у жителя Тюмени по месту его проживания было обнаружено оружие – аналог пистолета Браунинга образца 1906 года и пять патронов к нему, которые он приобрел в Ялте. 

По решению суда криминальный дуэт заключен под стражу, сообщает прокуратура Тюменской области.

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Теги: ограбление , прокуратура , суд

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