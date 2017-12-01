Новогодние приключения Алисы представят в Тюменском театре кукол

Фото ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю премьеру подготовил коллектив Тюменского театра кукол. Об этом сообщил директор театра Василий Пустыльников на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, главной предновогодней премьерой станет спектакль "Новогодние приключения Алисы, или Тайны космического паука". В разработке сюжетной линии режиссеры-постановщики использовали новый подход. Действие интермедии начнется прямо в фойе. С первых секунд зрители окунутся в сказку.

"Сюжет спектакля чем-то схож с произведением Кира Булычева, - отметил главный режиссер Сергей Грязнов. - Фантасмагорическая история основана на том, что главные герои пьесы - Алиса и Алешка - спешат вызволить Деда Мороза и Снегурочку из цепких лап космического паука, который отправил их на далекую планету. Для межгалактической операции отважная девочка и ее друг набирают отряд спасателей и отправляются в неизведанность, в ХХII век. Как и в любой другой сказке, добро побеждает зло и главные новогодние персонажи встретятся с юными зрителями".

Главный художник театра Сергей Перепелкин заметил, в постановке будут задействованы разные куклы: ростовые, перчаточные, тростевые. Зрителей ожидает встреча с сухопутными рыбами, летающими крокодилами. И все это с использованием нового качественного видеоряда.

Спектакль "Новогодние приключения Алисы, или Тайны космического паука" можно посмотреть в малом и большом залах с 16 декабря.

Параллельно с ним театр представит полюбившиеся постановки: "Мишуткина елка", "Двенадцать месяцев", "Красная шапочка".

Как пояснил режиссер Сергей Грязнов, в каждом спектакле есть что-то новое, к примеру, в "Красной шапочке" историю продвигают два лесоруба. В спектакле "Двенадцать месяцев" будет задействовано максимальное количество кукол - 48.

Но, как говорят театралы, все это лучше один раз увидеть. До старта предновогоднего сезона остается совсем немного времени.

Анжела Лебедева