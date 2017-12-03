Созоново может стать частью большого туризма, полагают эксперты

Созоново может стать частью большого туризма. Фото: Тюменская линия

Село Созоново Тюменского района оказалось в центре внимания многих туристических компаний региона. "Великий туристический путь" прошел по всему населенному пункту.

Экскурсионная программа состояла из трех частей. Обзорная поездка по селу Созоново, содержала историческую справку о селе и его роли на Сибирском тракте. Второй объект, как пишет "Мегатюмень", пристального изучения гостей села - место старинной переправы через реку Тура, где проходили все первопроходцы, осваивавшие Сибирь, по ней шел отряд Ермака, а также проходил первый чайный обоз из Китая."Созоновскому" маршруту еще предстоит пройти аттестацию, ее проведут специалисты.

А в будущем, по мнению инициаторов, такая экскурсионная программа может использоваться для историко-культурного маршрута "Чайный путь – Врата Сибири", сообщает Управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.