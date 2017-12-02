Финал конкурса "ТЭФИ-Регион" стартовал в Тюмени

Тюмень проводит "ТЭФИ-Регион" - 2017. Фото ИА "Тюменская линия"

Открытие финального этапа Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион"-2017 в Тюмени прошло в неформальной обстановке.

Финалисты, участники и жюри конкурса делились впечатлениями о Тюмени и рассказывали о своих проектах, ведь ТЭФИ - это магическое слово для любого телевизионщика и главный профессиональный ориентир.

Тюмень встретила конкурсантов гостеприимно. Многие открыто признавались в любви Тюмени и Сибири: "Тюменцы очень умные, интеллигентные, радужные и добродушные люди. Я влюбилась в Тюмень", - поделилась первыми впечатлениями режиссер Ирина Лапшенкова (ГТРК "Пермь").

Оператор народного телевидения "Хибины" из Кировска Мурманской области Илья Максимов рассказал, что этот конкурс запомнится ему с самого приезда. "На экскурсии мы были везде, разве что на автобусе в квартиру не заехали (смеется). Мы же операторы - нас перенасытить информацией гораздо проще, чем журналистов. Впечатлили тонированные маршрутки - такого я еще не видел", - сказал он.

Тюмень проводит "ТЭФИ-Регион" - 2017. Фото ИА "Тюменская линия"

Со свойственной журналистам хваткой, гости с легкостью перечисляли только что узнанные факты. "Очень приятно было попасть на экскурсию по Тюмени, узнать, что здесь самый большой драматический театр России. В Тюменской области родился Дмитрий Иванович Менделеев, Григорий Распутин. Потрясающе то, что этот город занимает первое место по качеству жизни в стране. Здесь хорошие дороги", - рассказала репортер Екатерина Левицкая из Смоленска.

Она стала финалисткой в номинации "Репортер" с работой "Спасти... деревню". Журналист вспоминает, что вышла на материал случайно. В деревне должны были расформировать школу, поскольку упала рождаемость. Жители села приняли решение взять детей из детских домов. Этот репортаж не оставил никого равнодушным. Репортер не ведет социальное направление в СМИ, она считает, что региональный журналист должен быть универсальным. "Региональный журналист должен уметь работать в любых направлениях - этого требует специфика в нашем регионе. Поэтому я участвовала во многих конкурсах - "СМИ против коррупции", "Профессия - журналист". Для меня невероятное ощущение, что я в числе финалистов "ТЭФИ-Регион". Для нас это главный профессиональный ориентир", - считает Екатерина Левицкая.

2017 год стал особенно удачным для режиссеров телеканала ГТРК-Пермь. Они представляют в финале четыре работы: проект "Своими руками", программы "Пульс города", "Уралхимики" и "Zавод".

"Мы очень старались, но не для фестиваля. Это наш ежедневный труд", - поделилась пермский режиссер Ирина Лапшинкова. Ее коллега Валерий Подаруев пояснил, все работы - командные. На премию "ТЭФИ-Регион" за работу над проектом "Zавод" они претендуют дружным коллективом - соавторами особого проекта стали Ирина Лапшенкова, Валерий Подаруев, Денис Петров и Екатерина Вожегова. "Этот проект взволновал жителей Пермского края, о нем говорят до сих пор. Нам нужно было поднять престиж рабочих профессий. Наша цель была достигнута", - считает Ирина Лапшенкова.

"Zавод" впечатлил и финалиста в номинации "Оператор" народного телевидения "Хибины" из Кировска Мурманской области Илью Максимова: "Коллеги рассказали в проекте о стремлении простых рабочих быть нужным и бороться за свое рабочее место". Илья Максимов познакомился с каждой работой во всех номинациях. Сам он считает, что вышел в финал благодаря любви к родине - это видно в его работе "Рожденный зимой". "Трудно сказать, за что меня номинировали. Может, за разнообразие съемки снега. Там много снега - много-много, тяжелые высокогорные породы. Обожаю родину и она такая - холодная, неспокойная, но жить там интересно", - считает он.

Телевизионщики продолжили знакомство с Тюменью за праздничным ужином. Гостей областной столицы приветствовал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. "Наши предки называли Тюмень вратами Сибири. Очень много вещей появилось именно здесь - первый водопровод, первый пароход, первый театр, первый каменный храм. Здесь никогда не было крепостного права - это была территория свободных людей. Мы очень любим гостей, приглашаем вас сделать еще много интересных проектов", - сказал он.

Тюмень проводит "ТЭФИ-Регион" - 2017. Фото ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор фонда "АРТ" Этери Левиева на церемонии открытия вручила дипломы номинантам премии, представила тройку финалистов питчинга идей и напомнила, что в 2017 году на "ТЭФИ-Регион" поступило 573 работы.

"В этом году мы получили рекордное количество работ: в 2016 году участвовало 490, сейчас - 573. Это 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов России. Жюри предстоит тяжелая работа", - сказала она.

Член жюри, генеральный директор телекомпании "Контраст", известный телерадиоведущий, а также обладатель статуэтки "Орфей" в номинации "Лучший ведущий развлекательных программ" Михаил Кожухов рассказал, что, даже просмотрев все работы участников, трудно сделать выбор: в некоторых номинациях работы были очень сильные, в других - напротив.

Тюмень проводит "ТЭФИ-Регион" - 2017. Фото ИА "Тюменская линия"

"В целом уровень впечатляющий - талантливые люди, интересные идеи, хорошо сделанное телевидение. В небольших телекомпаниях больше людей, которые думают о профессии, чем о том, как сделать очередное эфирное "нечто", которое показывают на центральных каналах", - считает Михаил Кожухов. По его мнению, главный критерий отбора работ прост: "Должно быть правильное, осмысленное телевидение".

Состав жюри по-настоящему звездный - это известные медийные личности, которых зрители видят в эфире федеральных телеканалов, а журналисты регионов считают своими гуру. Судить работы финалистов приехали Оксана Барковская, Николай Билык, Виталий Елисеев, Екатерина Ефанова, Михаил Кожухов, Светлана Колосова, Владимир Лусканов, Алексей Лысенков, Сергей Майоров, Яна Поплавская, Елена Спиридонова, Татьяна Ципляева, Татьяна Черняева, Эжен Щедрин, Мария Жигалова-Оскан, Артур Соколов, Александр Шмурнов, Мария Ситель.

В команде жюри присоединилась обозреватель "Российской газеты" Сусанна Альперина. По ее словам, предыдущие два года ей пришлось пропустить "ТЭФИ-Регион". "До этого регулярно была в составе жюри. Конкурс - это всегда открытие, глоток свежего воздух. Вновь я убедилась в том, что в регионах делают интересное телевидение. ТЭФИ - это важный конкурс еще и потому, что россияне знают программы центральных телеканалов, но мало кто знает так региональные", - считает она. По ее мнению, в регионах нужно искать журналистов-самородков. "На федеральные каналы часто забирают журналистов из регионов, берут идеи программ. До сих пор помню эти программы и ставлю их в пример на своих лекциях. Помимо мастер-классов здесь будет питчинг нестандартных идей - вот где можно найти самородков", - считает обозреватель.

Два дня конкурсанты посвятят лекциям, мастер-классам, дискуссиям с экспертами, презентациям и общению с коллегами. Награждение финалистов пройдет 3 декабря в ДК "Нефтяник", а 4 декабря члены жюри дадут подробную оценку каждой работе.

"Те несколько дней, которые мы проведем вместе, будут насыщенными обменом мнениями, информацией. Если мы узнаем людей с разных концов нашей страны, то это расширит наши возможности и представления о том, что мы делаем", - считает президент фонда "АРТ" Александр Акопов.

﻿ Тюмень проводит "ТЭФИ-Регион" - 2017. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина