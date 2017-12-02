Тюменец поблагодарил инспекторов ДПС за помощь на трассе

ГИБДД Тюменской области

Житель областного центра поблагодарил инспекторов ДПС, оказавших ему и сыну своевременную помощь на трассе Тюмень-Екатеринбург.

В Госавтоинспекцию обратился Борис Грушко, который поблагодарил инспекторов специализированного батальона ДПС за оказанную ему и его сыну помощь.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, мужчина вместе с сыном в вечернее время поехали к знакомым в Свердловскую область. На Ирбитском тракте в районе п. Каменка их "Лада" 99-й модели сломалась – порвался ремень ГРМ. Мужчина поехал в город на попутке за запасными частями, а его сын-подросток остался в машине, на обочине дороги.

Патрулируя по тракту, автоинспекторы Виктор Лузик и Владимир Прогнимак обратили внимание на машину, стоящую на обочине без света фар. В салоне они обнаружили замерзающего мальчика. Полицейские пересадили его в патрульный автомобиль, дождались отца, помогли ему поменять ремень, завели автомобиль. Убедившись, что у отца с сыном все в порядке, они тоже двинулись по маршруту.