По итальянскому Сан-Ремо прошел водяной смерч

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Водяной смерч прошелся по итальянскому городу Сан-Ремо. Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

Как сообщает "Лента.ру", смерч повредил множество строений в центре города. Никто не погиб, три человека получили ранения.

Водяной смерч похож на обычное торнадо. Он формируется над поверхностью больших водоемов и океанов и сопровождается опасными молниями и градом.