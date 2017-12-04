Тюменские биатлонисты заняли пьедестал первого этапа Кубка России в Увате

Фото: Центр спортивной подготовки ТО

Тюменские биатлонисты выиграли гонку преследования и эстафету на первом этапе Кубка России, который завершился в Увате 3 декабря. Отличились взрослые и юниоры.

Как сообщает региональный департамент по спорту, в пасьюте лидировал тюменский биатлонист Александр Печёнкин. Среди юниоров лучшим стал Вадим Истамгулов, также выступающий за Тюменскую область. Серебро - у тюменца Александра Мещерякова.

3 декабря эстафету 4 х7,5 км выиграла команда из Тюмени: Евгений Идинов, Иван Печёнкин, Александр Мингалёв и Александр Печёнкин. Тюменские юниоры тоже поднялись на высшую ступень пьедестала. Это Степан Парфёнов, Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов и Александр Мещеряков.