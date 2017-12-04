В прокуратуре Тюменской области примут предпринимателей

В прокуратуре Тюменской области примут предпринимателей. Фото my-desk-top.ru

Всероссийский день приема предпринимателей состоится в прокуратуре Тюменской области (ул.50 лет Октября, 31) 5 декабря с 9 до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 до 14 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предпринимателей примут начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин (тел. 8(3452) 27-04-48); прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды Кристина Каберти (тел. 8(3452)27-04-50); начальник второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Тимур Львов (тел. 8(3452)27-04-29); прокурор второго отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артем Морозов (тел. 8(3452)27-04-36); начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Берсенев (тел. 8(3452)27-04-39); старший помощник прокурора области по рассмотрению и приему граждан Евгения Сагитова (тел. 8(3452)34-53-54_.

В этот же день прием предпринимателей будет проходить и в территориальных прокуратурах области, их адреса указаны на сайте прокуратуры региона.