Ишимцам расскажут, как выбрать безопасные детские подарки и игрушки на Новый год

Фото ИА "Тюменская линия"

Жителей Ишима и Приишимья проконсультируют по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров и подарков. Горячая линия продлится до 18 декабря.

За помощью можно обратиться по телефону: 8 (34551) 23284, на электронную почту icons@fguz-tyumen.ru либо по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, каб. 303.

С начала года проведено 15 горячих линий, посвященных защите прав потребителей товаров и услуг. Более 100 потребителей получили устные консультации, 70 жителям Ишима и Приишимья оказана практическая помощь в составлении проектов претензий, исковых заявлений, жалоб.

Соб. инф.