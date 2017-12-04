WorldSkills Russia: молодые рабочие продемонстрируют свое мастерство в Тюмени

Быть лучшими в мире желают участники WorldSkills Russia Tyumen. Фото ИА "Тюменская линия"

Клятву "Молодых профессионалов" произнесли участники на церемонии открытия V регионального чемпионата WorldSkills Russia в ДК "Нефтяник" в Тюмени 4 декабря.

Со сцены ее прочли учащийся техникума строительной индустрии и городского хозяйства Дмитрий Барудеев и эксперт в компетенции "Малярные и декоративные работы", студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменёва, которая вернулась с мирового чемпионата WorldSkills International в Абу-Даби с медальоном за профессионализм.

В Тюмень съехались 191 претендентов на победу, а также 12 юниоров. В открытом чемпионате примут участие молодые профессионалы из Москвы, Казани, Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда, Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Голышмановского района.

Медали тюменских студентов на национальных и международных чемпионатах WorldSkills доказывают, что высококвалифицированных кадров в регионе становится больше, сказал в приветственном обращении к участникам чемпионата губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Юбилейный чемпионат – это хороший повод подвести итоги и проанализировать достигнутые результаты, а они у нас есть. Движение "Молодые профессионалы" стремительно набирает обороты: расширяется количество компетенций, растет число участников, в работу включились все тюменские учебные заведения высшего и профобразования. Конкурс при поступлении в колледжи и техникумы увеличивается, молодежь стремится овладеть востребованными на рынке труда профессиями", - сказал глава региона.

Около месяца назад первокурсницу Ишимского многопрофильного техникума Викторию Дубровину пригласила принять участие в чемпионате ее преподаватель. Будущий парикмахер уверена в своих силах и мечтает отправиться на WorldSkills в Казань. "Для меня участие в WorldSkills - это желание победить и поехать на мировой чемпионат", - сказала она.

Прически, стрижки, окрашивание и укладки парикмахеры региона отработают на манекенах, а вот ветеринары продемонстрируют профессиональные навыки на животных. Об этом рассказала студентка Тобольского многопрофильного техникума Виктория Гунько. "Будем исследовать оболочку глаз, слушать сердце у кроликов, птиц и котов. В последний день чемпионата поедем на ферму к коровам", - рассказала участница.

В первый же день соревнований ветеринаров ждет задание, они примут роды у коров. "Навыки покажут на муляжах", - рассказала тоболячка. Она готовилась к чемпионату с начала учебного года. В борьбе за победу у Виктории четыре конкурента, одна из них приехала из Екатеринбурга и выступает вне конкурса.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич считает, что от чемпионата в первую очередь стоит ждать праздника. По ее словам, самым ярким и ожидаемым станут соревнования кондитеров. Участники будут работать с шоколадом, создавать красивейшие фигуры. Она напомнила, что к пятому региональному чемпионату число компетенций увеличилось с 6 до 34. "Мы растем, увеличивается количество компетенций и экспертов. Традиционно у победителей и участников нет проблем с трудоустройством. Наши партнеры будут ходить по площадкам и знакомиться со студентами", - сказала она.

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По словам Надежды Мазуркевич, WorldSkills Russia в 2017 году станет более массовым за все время проведения состязаний. Прибавилось восемь новых направлений: промышленная автоматика, производство мебели, визуальный мерчандайзинг (витринистика), предпринимательство, туризм, дизайн интерьера, управление железнодорожным транспортом, физическая культура и спорт.

С 5 по 7 декабря участников ожидают задания, по модулю на каждый из трех дней. Больше всего конкурсантов встретит Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. Экспертная комиссия и зрители оценят работы конкурсантов по компетенциям поварское и кондитерское дело (в том числе и у юниоров), хлебопечение, ресторанного сервиса, прикладной эстетики, парикмахерского искусства, графического дизайна, технологии моды, администрирования отеля, флористики, визуального мерчендайзинга. Здесь же проверят компетентность конкурсантов в сфере дошкольного воспитания, медицинского и социального ухода, предпринимательства и туризма.

В выставочном центре "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) проявят специалистов в области кирпичной кладки, ремонта и обслуживания легковых автомобилей, малярных и декоративных работ, эксплуатации сельскохозяйственных машин, промышленной автоматики, производства мебели.

В тюменском технопарке (ул. Республики, 142) ждут мастеров плотницкого дела, электромонтажа, сухого строительства и штукатурных работ, сантехники и отопления, дизайна интерьера, физической культуры и спорта, ветеринарии.

Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства примет участников конкурса по компетенциям сварочные технологии и преподавание в младших классах. В ТюмГУ пройдут состязания среди специалистов по сетевому и системному администрированию, программным решениям для бизнеса, веб-дизайну и разработке. Здесь же будут состязаться в мастерстве юниоры трех компетенций: программные решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование, веб-дизайн и разработка.

В Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса сразятся за призы, награды и медальоны WorldSkills Russia участники компетенции управление железнодорожным транспортом.

Оценивать работу конкурсантов будут 301 профессиональный эксперт, представители образовательных организаций, отраслевых предприятий. Победители чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях на право представлять регион на национальном чемпионате, который пройдет в 2018 году.

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Ирина Ромашкина