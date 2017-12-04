Подписано соглашение о реализации в регионе проекта "Золотое шахматное кольцо России"

7fon.org

Более 200 человек приняли участие во встрече с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым в п. Успенка Тюменского района. Об этом сообщает районная администрация.

Собравшимся представили социальный проект "Золотое шахматное кольцо России". Он будет объединять важные направления: "Шахматы в школы и детские сады", "Шахматы в многодетные семьи", "Шахматы в моем дворе", "Шахматы для осужденных", "Шахматы для призывной молодежи", "Шахматы для ветеранов и инвалидов".

Было подписано трехстороннее соглашение о реализации проекта на территории Тюменской области между депутатом Государственной думы РФ, вице-президентом Российской шахматной федерации Анатолием Карповым, первым заместителем председателя Тюменской областной думы Андреем Артюховым и председателем Тюменской областной шахматной федерации Геннадием Шантуровым.

Анатолий Карпов вручил шахматы с автографом пяти многодетным семьям Тюменского района, а также провел мастер-класс и сеанс одновременной игры в шахматы с 50 участниками.