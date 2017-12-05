У "Гудвина" отключат светофор

Отключение светофоров. Фото: www.uhasselt.be

Светофоры отключат из-за плановых работ на сетях электроснабжения в Тюмени 5 декабря.

Как сообщает Тюменьгортранс, с 8 до 12 часов не будут работать светофоры на пересечении улиц М. Горького и Советской; на ул. М. Горького в районе ТРЦ "Гудвин".

С 9 до 15 часов - на пересечении улиц Л. Толстого и Луначарского; Полевой и Луначарского.

С 9 до 17 часов – на пересечении улиц Червишевский тракт и З. Космедемьянской.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.