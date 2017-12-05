Всероссийский юридический диктант проведут в ТюмГУ

Всероссийский юридический диктант проведут в ТюмГУ. Фото со страницы Всероссийского правого диктанта ВКонтакте

I Всероссийский юридический диктант состоится в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ (ул. Семакова, 18) 9 декабря, начало - в 11 часов 30 минут.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, он проводится для оценки правовой грамотности населения и привлечения внимания к проблеме повышения правовой культуры.

Участникам предложат в форме компьютерного теста ответить на 30 вопросов, которые позволят оценить уровень знания основных юридических понятий, основ Конституции Российской Федерации и отдельных отраслей права. Принять участие в диктанте может любой гражданин России в возрасте от 14 лет. Специальные знания в области права не обязательны, но приветствуются.

По результатам диктанта каждому участнику будет выдан сертификат. Результаты теста, правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Ассоциации юристов России.