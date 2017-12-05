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В Тобольске откроется медицинский центр для сотрудников СИБУРа

14:19 05 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tobmed.ru

Корпоративный медицинский центр откроет СИБУР в Тобольске в сентябре 2018 года. Он разместится, предположительно, в здании ТЦ "Солнечный" (9 микрорайон города).

Страховая компания СОГАЗ и ООО "СИБУР-Тобольск" подписали соответствующий договор, который позволит сотрудникам компании получать высококвалифицированную медицинскую помощь, как по полису ДМС, так и на коммерческой основе. В Тобольск планируют привлекать докторов, в том числе, из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Работники тобольской промышленной площадки смогут обратиться за амбулаторно-поликлинической помощью, а также приводить к докторам своих детей: документ предполагает оказание педиатрической помощи.

В структуре центра будет работать отделение медицинских осмотров, которое откроется на территории предприятия. Это позволит сократить время прохождения медосмотров и качественно повысить их уровень.

Кроме того, МЦ "СОГАЗ" возьмет на обслуживание все здравпункты, находящиеся на территории тобольской площадки СИБУРа. Это существенно скажется на качестве и доступности предоставляемых услуг. Договором предусмотрена модернизация здравпунктов: аутсорсер обновит медоборудование.

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Теги: Тобольск , СИБУР , Тобольская промышленная площадка , здравоохранение , СОГАЗ

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