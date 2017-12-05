Сотрудники АО "ТЭК" помогли людям с ограниченными возможностями здоровья

Фото АО «ТЭК»

Общественные организации для людей с ограниченными возможностями здоровья посетили сотрудники Тюменской энергосбытовой компании в Тарко-Сале, Тюмени и Нефтеюганске в рамках праздничных мероприятий к Международному дню инвалида.

Как сообщает пресс-служба компании, в Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых (ВОС) представителя энергосбытовой компании ждали с особым волнением. Поблагодарить за адаптированные мобильные телефоны с говорящими программами для слабовидящих и слепых хотелось каждому. В качестве признательности за помощь и внимание подопечные организовали концерт "Плохое зрение не повод остаться дома", на котором продемонстрировали свои вокальные таланты и танцевальные умения.

Теплые слова благодарности для руководства компании принимал начальник Тюменского межрайонного отделения Евгений Корольков. "Всемирный день инвалидов – это не праздник. Это лишь еще одна возможность напомнить обществу и самим себе о том, что рядом живут люди с ограниченными возможностями, - рассказал Евгений Станиславович. – Каждый день слабовидящие и люди с полным отсутствием зрения преодолевают множество трудностей – им сложно передвигаться по улице, организовывать досуг, связываться с близкими. В наших силах сделать их жизнь комфортнее и легче. Узнав о необходимой помощи, мы закупили телефоны – современные сенсорные гаджеты, без которых в настоящее время невозможно обойтись. Благодаря говорящим программам, которыми оснащены устройства, теперь без усилий можно оставаться на связи с семьей, друзьями, вызвать на дом врача или воспользоваться онлайн-услугами в Интернете, не выходя из дома".

В течение ноября в Пуровском районе среди подопечных общественной организации людей с инвалидностью "Милосердие" проходил конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества. К Международному дню инвалида в историко-краеведческом музее Пуровского района из представленных работ была организована выставка, прошло награждение участников. Подарки детям с ограниченными возможностями здоровья предоставила Тюменская энергосбытовая компания и вручила их лично начальник Пуровского межрайонного отделения Светлана Криминская. "Не ожидала увидеть такое большое число работ. Все дети очень творчески подошли к воплощению своих идей, - отметила Светлана Ильинична. – Организаторы задумались о проведении аукциона, где будут продаваться работы. Лично я уже приметила несколько экземпляров для себя и рекомендую жителям Тарко-Сале и района посетить выставку и помочь детям. Проходить выставка будет в музее до 7 декабря".

Неравнодушными к проблемам детей с инвалидностью остаются и сотрудники. Работники Нефтеюганского межрайонного отделения – частые гости реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Детство" (г. Нефтеюганск). По доброй традиции к Международному дню инвалида подарки готовят не только приглашенные, но и коллектив и воспитанники центра. Вниманию зрителей была представлена театральная постановка, участие в которой в этом году приняли даже самые маленькие подопечные. На средства, собранные отзывчивыми сотрудниками Нефтеюганского отделения, в подарок центру преподнесли необходимые для подготовки к Новому году разноцветные гирлянды и яркие светящиеся игрушки, которые помогут украсить центр и создать праздничное настроение.