Тобольский актер стал лауреатом премии "Признание"

Фото: Тобольский драматический театр

Актер Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Николай Макаренко стал лауреатом премии "Признание" Всероссийского благотворительного фонда "Артист". Как сообщает пресс-служба театра, церемония награждения состоится ​в Государственном театре наций 7 декабря.

Премию по традиции вручают лучшим артистам, работникам театра и кино, которые служат искусству более 40 лет в разных регионах России. Кроме премии лауреату вручают памятную статуэтку.

"Для артистов и работников культуры нет большего счастья, чем ощущение признания, внимания и уважения. В наших силах подарить такую возможность и оказать поддержку в случае ее необходимости", - отметил соучредитель Фонда, народный артист России Игорь Верник.