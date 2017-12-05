Краеведческие материалы о военной поре включены в тюменский альманах "ЛИК"

ИА "Тюменская линия"

Презентация двенадцатого выпуска литературно-краеведческого альманаха "ЛИК" состоится в Литературно-краеведческом центре 6 декабря, начало в 15 часов. Он целиком посвящен творчеству известного тюменского журналиста и краеведа Веры Николаевны Кубочкиной и состоит из ее авторских материалов.

Как сообщает администрация Тюмени, выпуск называется "Дорогами Победы (страницы Тюменской военной истории 1941-1945)". В него включены статьи о вкладе в Победу тюменцев, предприятий и организаций. Особое место в сборнике занимают личные воспоминания автора о военном времени.

Напомним, что Вера Николаевна является почетным членом Тюменского историко-родословного общества, членом совета краеведческого клуба "Тюменская старина", Тюменского областного общественного фонда им. В. И. Муравленко.