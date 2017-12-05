В Викулово откроют питомник для бездомных животных

Фото из группы Общественной палаты РФ в социальной сети

Специализированный питомник для безнадзорных животных откроют в Викулово в конце декабря.

Как рассказал заместитель главы районной администрации Евгений Шорохов, без него муниципальные власти не имели права отлавливать животных. Сейчас отлов будут вести специалисты с применением гуманных технологий. После отлова животных осмотрят ветеринары, поставят прививки, стерилизуют и поместят в вольер.

Всего площадь питомника составляет 50 кв. м. Кроме вольеров, здесь подготовлены комната для персонала, операционная и кормокухня.

После отлова животные пробудут в вольерах 2 недели, после их выпустят в естественную среду обитания. Если окажется, что у собаки есть хозяин, он может ее забрать, оплатив расходы на ее содержание в питомнике.

Евгения Шевцова