В Тюменском районе задержали грабителей с Ямала

Фото: СКР

Двух молодых ямальцев задержали полицейские в п. Антипино Тюменского района ночью 5 декабря.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, 19-летний студент политехнического колледжа и его ранее трижды судимый 23-летний подельник с Ямала грабили магазины в Тюмени, Тюменском и Ярковском районах с 19 ноября по 3 декабря.

Они отжимали пластиковые окна и двери, похищали деньги, продукты и другие товары. После себя оставляли записки с угрозами поджечь магазин, если владельцы обратятся в полицию.

Грабителей искали, от очевидцев знали марку машины - ВАЗ-2112. В п. Антипино командир взвода ДПС капитан Валерий Беляев и старший прапорщик Сергей Мальцев увидели ВАЗ-2112 с номерами, заклеенными бумагой. Они задержали злоумышленников.

В автомобиле обнаружили и изъяли часть похищенного, два топора, перчатки и записка с угрозами.