Тюменцы могут представить свои новогодние поделки на конкурс

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Прием заявок на конкурс декоративно-прикладного творчества "Новогодний переполох" начнется в Тюмени 11 декабря. Принять участие могут жители и гости города в возрасте от четырех лет.

Конкурсные работы будут оцениваться по возрастным группам в одной из номинаций, среди которых декоративно-прикладное творчество (игрушки и изделия из природного материала), художественные ремесла (резьба, роспись, работа с глиной, шитье, вязание, кружево и бисероплетение, вышивка и т. п.), живопись, коллажи и макеты.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 декабря. Отправить заявку нужно на адрес электронной почты Klub.okolitsa@yandex.ru. Телефон для справок: 8 (3452) 77-65-15 – Бартоль Иннеса Олеговна.

Работы, выполненные в одной из номинаций конкурса, нужно будет принести в Дом культуры "Водник" (ул. Утешевская, 23) 22 декабря с 10 до 18 часов.

Выставка работ и торжественное награждение победителей состоится 23 декабря на базе ДК "Водник", начало в 13 часов. Участие в мероприятии бесплатное, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".