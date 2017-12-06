Югорчанин заплатит полмиллиона рублей за попытку откупиться от таможенника

Фото: пресс-группа Ханты-Мансийской таможни

Штраф в размере 500 тыс. рублей заплатит за попытку подкупа должностного лица таможни житель Сургута. Таково решение суда.

В один из рейдов по выявлению торговых точек, занимающихся распространением контрафакта на территории Ханты-Мансийского автономного округа, предприниматель, торгующий такими товарами, пытался передать 70 тыс. рублей таможеннику в одном из торговых центров Лангепаса.

Мужчина убеждал таможенного инспектора не описывать товар с нанесенными знаками известных марок Nike, Adidas, Reebok, рассчитывая избежать тем самым изъятия спортивной одежды и обуви, о чем сотрудник Ханты-Мансийской таможни немедленно сообщил в отделение по противодействию коррупции таможни, сообщает пресс-группа Ханты-Мансийской таможни.