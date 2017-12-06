В Тобольске открывается выставка художника Владимира Игловикова

Фото: Тобольский музей-заповедник

Выставка известного тобольского художника Владимира Игловикова откроется в конгресс-зале Дворца наместника 9 декабря в 16 часов.

Мастеру исполняется 80 лет, и на суд посетителей будет представлено не менее 80 работ. Как сообщает Тобольский музей-заповедник, на полотнах - ямальский север и тобольский кремль, тихие подгорные улочки. Ведь детство художника прошло в Тобольске и ямальской тундре, в 1968 году он окончил Московское художественное училище имени 1905-го года.

С 1989 года Владимир Георгиевич Игловиков является членом Союза художников России. Его работы хранятся в фондах Тобольского музея-заповедника, российских и зарубежных коллекциях.