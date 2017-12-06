Лучших спортивных педагогов определили в Тюменской области

Фото: ДЮСШОР

24 человека приняли участие в XV областном конкурсе "Мастер педагогического труда по внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы". Большинство из них приняли участие в школьной номинации.

15 человек представили областной центр. Из Тобольска было два человека. По одному участнику - из Заводоуковска, Ишима, Ялуторовска, Абатского, Армизонского, Нижнетавдинского и Упоровского районов.

В номинации "Специалисты физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений" лучшими стали: инструктор по физической культуре детского сада № 79 г. Тюмени Яна Усейнова, в номинации "Специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений" - учитель физической культуры лицея № 81 г. Тюмени Владимир Белов.

В номинации "Специалисты физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования" - тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШМаксим Дубровин, в номинации "Лучший спортивный наставник" победил тренер-преподаватель СДЮСШОР № 3 г. Тюмени Александр Захаров.