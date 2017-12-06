Тюменская область сохраняет позиции в рейтинге регионов с максимальной устойчивостью

admtyumen.ru

Тюменская область сохранила свое место в группе регионов с максимальной устойчивостью в рейтинге фонда "Петербургская политика" в ноябре 2017 года.

В этой группе только два региона из Уральского федерального округа – Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра расположился в группе регионов с высокой устойчивостью. Все три региона продемонстрировали завидную стабильность. У Тюменской области 8,2 балла, Ямала - 8,3 балла, как и в октябре, Югры - 7,4 балла.

Среди событий, повлиявших на рейтинг устойчивости Тюменской области аналитики назвали презентацию губернатором Владимиром Якушевым и гендиректором Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Александром Браверманом 7 инвестиционных проектов Тюменской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации в размере 816 млн рублей.

Обсуждение губернатором Владимиром Якушевым и представителями китайской государственной компании Poly International перспектив сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры, медицинской и туристической сфере, а также создания торгово-логического центра.

Запуск программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса “Микро-инвест”, по которой предприниматель может получить кредит до 3 млн рублей под 3% годовых. А также 1-е место Тюмени по качеству жизни по данным Финансового университета при правительстве РФ.

К позитивным, также можно отнести и проект закона о бесплатной земле для ямальских и югорских многодетных семей, внесенный губернатором Владимиром Якушевым в областную думу, которое специалисты центра назвали "прочим заметным событием".

Рейтинг фонда "Петербургская политика" публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на пять категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.