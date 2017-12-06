В Ярковском районе строится крупный молочный комплекс

В Ярковском районе строится крупный молочный комплекс. Фото ИА "Тюменская линия"

Агрофирма "Междуречье" планомерно ведет строительство молочного комплекса в Ярковском районе. После реализации проекта, инвестиции в который составят около миллиарда рублей, здесь будет создано почти 120 новых рабочих мест. Комплекс рассчитан на 1 тыс. 800 фуражных коров плюс столько же голов молодняка. При выходе на полную мощность здесь будут производить 14 тыс. тонн молока в год.

В настоящее время завершено строительство пяти коровников. Выполнены строительно-монтажные работы в кормовом складе, построены лагуны для отходов, бетонная площадка для грубых кормов. Смонтировано стойловое, доильное и холодильное оборудование. Продолжается строительство еще нескольких необходимых для работы фермы объектов.

Вновь построенные мощности заполняются животными, приобретенными как в России, так и за рубежом (США, Венгрия) и собственным молодняком, полученным от этих коров на животноводческом комплексе. Суточный надой с одной коровы составляет 33 литра. В ноябре 2017 года общее поголовье КРС на предприятии составило уже 3 тыс. 500 голов.

Со стороны областного правительства инвестиционному проекту оказана помощь при прохождении различных разрешительных процедур. На всех этапах реализации его сопровождали сотрудники регионального правительства и администрации Ярковского района, оказывая инвестору комплексную поддержку. "Агрофирма "Междуречье" планирует завершить все строительные работы к 3 кварталу 2018 года.

По итогам ежегодного регионального сельскохозяйственного соревнования предприятие удостоено диплома 1 степени. Награду из рук губернатора Владимира Якушева получил руководитель предприятия Сергей Каменев.

Отметим, что "Междуречье" лидировало и в 2016 году, однако среди хозяйств с привязным содержанием животных. В этот раз компания завоевала более значимую награду, победив в номинации среди хозяйств молочной специализации с технологией беспривязного содержания коров и поголовьем не менее 600 голов КРС.