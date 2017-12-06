В Тюменской области гриппа не выявлено

Фото: департамент здравоохранения ТО

12 тыс. 400 случаев ОРВИ зарегистрировано в Тюменской области с 27 ноября по 3 декабря. Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни.

74% заболевших - дети до 14 лет. Чаще всего болеют детсадовцы. В Омутинском районе с 1 декабря закрыта группа детского сада для разобщения малышей.

Гриппа пока нет. В биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

На 4 ноября в области привито от гриппа 642 тыс. 168 человек. За счет средств федерального бюджета план прививок выполнен на 100%.