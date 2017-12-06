Резиденты технопарка получили субсидию из областного бюджета на реализацию проектов

Резиденты технопарка получили субсидию/Фото ИА "Тюменская линия"

Три проекта резидентов тюменского технопарка получат поддержку из областного бюджета. Всего на конкурс по предоставлению субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации было подано восемь заявок.

Как сообщает пресс-служба тюменского технопарка, "Тюменский завод "САВ" стал обладателем субсидии на разработку прицепа-самосвала для перевозки сыпучих грузов с увеличенной грузоподъемностью для сверхтяжелых условий эксплуатации. Прицеп будет полезен для горно-обогатительных предприятий. По словам авторов проекта, Сергея Лалетина и Сергея Сисина, уже достигнута договоренность о сотрудничестве с ПАО АК "АЛРОСА".

Победитель "Битвы стартапов", резидент бизнес-инкубатора технопарка компания "Авангард" получила поддержку на изготовление опытного образца аппаратного комплекса для получения натуральных, экологически чистых кормов для КРС. После создания опытной установки и проведения необходимых испытаний авторы проекта планируют приступить к созданию технологической линии на территории индустриального парка "Богандинский".

Еще один резидент бизнес-инкубатора - компания "ВЕНУЛ" - получила субсидию на разработку опытного образца автоматизированной системы для управления лечением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Реализация проекта позволит в разы сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

"В Тюменской области созданы необходимые условия для развития инновационных проектов, помимо информационной помощи в технопарке область оказывает немаловажную финансовую поддержку. На средства субсидии планируется создать опытный образец устройства, провести необходимые испытания", - отмечает автор проекта Светлана Морозова.